Albenga, tragedia in via dell'Agricoltura: muore motociclista (FOTO)

Tragedia ad Albenga, in via dell'Agricoltura, dove un motociclista di 48 anni ha perso la vita in seguito all'impatto con un'auto. L'allarme è stato lanciato intorno alle 19.30, ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato allo scontro tra i due veicoli (uno scooter Kymco ed una Fiat 500).

Immediato l'intervento sul posto da parte dei militi della Croce Bianca locale e dell'automedica del 118. Sin da subito sono apparse gravi le condizioni del centauro: purtroppo vani i tentativi di rianimazione effettuati dal personale medico.

Presenti sul luogo del sinistro anche i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Per consentire gli opportuni rilievi, via dell'Agricoltura è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni.