Coronavirus, in Liguria 1.946 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Sono 1.946 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 5.754 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 5.335 tamponi antigenici rapidi.

I nuovi positivi nell'imperiese sono 172, se ne registrano anche 583 nel savonese, 774 a Genova e 413 a La Spezia.

Sono invece 6 i decessi registrati in Liguria tra il 5 e il 6 gennaio:

- un uomo di 90 anni deceduto il 5 gennaio all'ospedale di Albenga

- una donna di 81 anni deceduta il 5 gennaio all'ospedale San Martino

- un uomo di 72 anni deceduto il 5 gennaio all'ospedale di Sanremo

- un uomo di 90 anni deceduto il 6 gennaio all'ospedale di Sanremo

- un uomo di 53 anni deceduto il 6 gennaio all'ospedale di Sanremo

- un uomo di 78 anni deceduto il 6 gennaio all'ospedale di Sarzana

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 2.041.960 (+5.754)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.610.368 (+5.335)