Albenga, Tomatis (FdI): "Il comune perde il 'controllore' del servizio Sat ed Engie"

L’istruttore direttivo tecnico che è anche una posizione organizzativa dell'Ufficio Ambiente ha chiesto la mobilità e lo scorso 23 dicembre la giunta ha dato il suo assenso. Il suo passaggio dunque è imminente.

"Purtroppo – afferma Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia – questa figura non verrà sostituita. Temiamo quindi delle ricadute pesanti sulle attività produttive dell'Ufficio Ambiente perché, come noto, svolge un servizio importante a livello amministrativo: rilascia le autorizzazioni sulle manomissioni del suolo pubblico, autorizzazioni ambientali di varia natura, deroghe al rumore e soprattutto si occupava del controllo della gestione dei rifiuti della Sat. L’istruttore, è bene ricordarlo, in sostanza è la persona preposta alla verifica del corretto svolgimento del contratto d'appalto ed eventualmente può sanzionare la ditta, laddove accerti le irregolarità nello svolgimento del servizio affidato dal comune".

"Ma questa figura – prosegue Tomatis - è anche la persona incaricata al controllo di Engie, la società che ha vinto l'appalto della Provincia per il ripristino degli impianti di illuminazione anche ad Albenga".

"Appalto – ricorda Roberto Tomatis - che è fortemente criticato perché i corpi illuminanti fanno poca luce. Il comune, con l'eventuale uscita di scena dell’istruttore direttivo tecnico, dovrebbe essere attenta e tamponare questa situazione trovando una soluzione tempestiva. A tutt’oggi invece non ci risulta alcun intervento. Quindi si correrà il rischio di restare senza una figura apicale per un servizio importante per la macchina amministrativa e ovviamente per la città. Alcuni mesi fa tra l'altro era andata in pensione un'altra posizione organizzativa dell'Ufficio del Territorio che non era stata rimpiazzata da nessun’altra persona".

"Quindi – sottolinea Tomatis – il comune si ritrova a dover gestire l’Ufficio Territorio carente nel suo organico e l'Ufficio Ambiente privo di una posizione organizzativa e anche in questo caso con un organico insufficiente".