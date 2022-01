De Vincenzi: "No a polemica sterile e dannosa tra gli ospedali di Pietra e Albenga"

"Ho letto sugli organi di stampa che il mio collega sindaco di Albenga Riccardo Tomatis porterà in consiglio comunale un ordine del giorno per verificare la posizione di Regione Liguria in merito alla necessità di raddoppiare l’attuale presidio sanitario ingauno, nella prospettiva di farlo diventare un grande ospedale a servizio del nostro territorio". Cosi commenta il primo cittadino di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi.

"Capisco la preoccupazione del sindaco Tomatis e anche l’intento propositivo, ma non vorrei che si innescasse una sterile e dannosa competizione fra l’ospedale di Albenga e l’ospedale di Pietra Ligure che andrebbe veramente a discapito di quel vasto territorio, che è il nostro, che si vorrebbe tutelare. Il primo passo nella direzione di una concreta e fattiva salvaguardia del sacrosanto diritto alla salute delle nostre comunità è chiarire inequivocabilmente la vocazione dei due presidi ospedalieri e procedere con decisione nel sviluppare un progetto di specializzazione, sinergia, interazione e complementarietà in grado di diventare punto di riferimento per tutto il nostro territorio e garantirgli servizi ed eccellenze".

"Il Santa Corona, unica sede di DEA di secondo livello in tutta la Liguria oltre al San Martino di Genova, ha l’irrinunciabile vocazione all’emergenza complessa, ed è sede di eccellenze iperspecializzate nel campo della neurotraumatologia e riabilitazione, come l’unità spinale unipolare, e di emodinamica interventistica, solo per citarne alcune, oltre alle numerose specialità di base, mentre il Santa Maria di Misericordia è, senza dubbio, una struttura di più recente costruzione".

"Potenziarli e specializzarli nell’ottica della sinergia è la strada maestra da percorrere; metterli in competizione è, invece, intraprendere una via scivolosa e soprattutto infruttuosa e non in grado di offrire servizi. La competizione senza la specializzazione brucia solo risorse umane ed economiche e non garantisce servizi. La competizione Albenga/Pietra Ligure Pietra Ligure/Albenga è un esercizio sterile e dannoso che non porta da nessuna parte - prosegue - Occorre lavorare insieme ad un progetto costruttivo basato su un modello di chiara vocazione e specializzazione dei due presidi, capace di sfruttare e attrarre al meglio le risorse umane ed economiche".

"Arroccarci su posizioni di inutile competizione campanilistica porterebbe solo alla dispersione e polverizzazione di quelle risorse, lasciando il nostro territorio privo di servizi fondamentali e non salvaguardando, di certo, né il bene comune né quel diritto alla salute che muove, ne sono certo, l’azione del Sindaco Tomatis, come muove la mia. Credo che si debba ragionare in un’ottica più ampia di integrazione dei due ospedali e non di contrapposizione e aprire una nuova fase di confronto, serio e ragionevole, sul come affrontare le tematiche sanitarie future, portando in modo unanime le istanze più stringenti presso l'amministrazione regionale, in modo da avere risposte concrete e soddisfacenti per il nostro territorio e, soprattutto, credibili e percorribili. Lo credo e lo sostengo già dal mio precedente mandato amministrativo e, ancor di più, durante i miei anni in Consiglio regionale".

"Non incamminiamoci su un terreno paludoso, ma lavoriamo insieme ad una soluzione che sia veramente capace di dare risposte serie ed adeguate ai bisogni sacrosanti delle nostre comunità" conclude De Vincenzi.