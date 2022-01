Incidenza del virus, la Liguria rimane in zona gialla, terapie intensive al 19,5%

La Liguria resterà in zona gialla anche la prossima settimana. E' quanto emerge dal rapporto settimanale sull'incidenza del virus.



La nostra regione, che sembrava destinata alla zona arancione ha un tasso di occupazione, per quanto riguarda le terapie intensive del 19,5%, contro il 20% limite previsto dalle regole per il cambio di colore. La soglia è sforata per l'occupazione dei reparti ordinari, che in Liguria è del 34,2%, contro il limite del 30%.



Per quanto riguarda l'incidenza del virus, a livello nazionale la media settimanale è di 1.669 nuovi casi per 100mila abitanti, la percentuale di occupazione dei posti letto ordinari è del 21,6% e del 15,4% in terapia intensiva.



Con l'approvazione dell'ultimo decreto le differenze tra le fasce di colore sono state quasi del tutto annullate. E' infatti previsto l'obbligo vaccinale per gli over 50, e il green pass, almeno quello base, serve per accedere ai negozi e ai servizi. Tuttavia, la zona arancione prevede limitazioni agli spostamenti per le persone non vaccinate, che se vorranno lasciare il proprio comune di residenza dovranno munirsi di autocertificazione.