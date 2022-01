Tamponi in farmacia per accertare il Covid19 l'infezione ma non la guarigione. Arboscello (Pd): "Si crea confusione nelle persone"

Se verrà inevitabilmente alleggerita la mole di lavoro degli Uffici Igiene delle Asl liguri, la nuova ordinanza in vigore dal prossimo lunedì 10 gennaio (leggi QUI) rischia di mettere in ulteriore difficoltà quella grossa fetta della rete territoriale composta da medici di medicina generale e farmacia.

Insieme ai laboratori convenzionati col sistema sanitario regionale, toccherà a loro farsi carico dell'effettuazione dei test antigenici rapidi. Ma con una grossa differenza: se per accertare una positività appena contratta ci si potrà recare indifferentemente presso una di queste tre diverse attività, per uscire dall'isolamento i cittadini non potranno rivolgersi alle farmacie ma solamente al proprio medico o a uno dei suddetti centri privati.

Una distinzione che lascia qualche perplessità tra le fila dell'opposizione in consiglio regionale: "La gente non riesce a capire la complessità di questa misura - afferma il consigliere savonese del Partito Democratico, Roberto Arboscello - così si rischia di ottenere, in un momento delicato come questo, di aver generato nelle persone solamente una grande confusione".

A questo si sommano alcune criticità logistiche: "Se la motivazione è quella di non mettere a contatto, in un pubblico esercizio, persone che hanno già contratto la malattia con altri pazienti poi - continua il consigliere dem - il rischio è quello di riempire le sale d'attesa dei medici o degli studi di persone in attesa dell'esito del tampone".

"La soluzione? Serve potenziare la rete territoriale dei centri drive through, in questo modo si risolverebbe anche il tema legato agli accessi" conclude Arboscello.