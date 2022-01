Omicron, Bassetti: "Contagio dilaga tra i no vax, è un tiro al bersaglio"

"L’avevo chiamata roulette russa, il rischio che corrono i non vaccinati di fronte alla variante omicron. Mi sbagliavo. E’ molto peggio. E’ un vero e proprio 'tiro al bersaglio' senza giubbotto antiproiettile e senza altre protezioni". Così l'infettivologo del San Martino Matteo Bassetti sulla propria pagina Facebook ha commentato l'aumento dei contagi tra le persone non vaccinate, dovuti alla variante Omicron.



"Guardate questi dati inglesi dell’ultima settimana per ricoveri e decessi da Covid. - continua, mostrando il grafico che riportiamo in fondo all'articolo - Vanno in ospedale e muoiono quasi unicamente i non vaccinati di tutte le età. Peccato che per i no vax ora sia troppo tardi…sono mesi che lo diciamo…non c’è peggior sordo…".