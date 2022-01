Striscia la Notizia torna a Genova per il dramma dei 1200 bambini disabili senza cure (VIDEO)

Striscia la Notizia torna a Genova, questa per seguire la vicenda dei 1200 bambini disabili in lista d’attesa. L’inviata Chiara Squaglia ha incontrato Marco Macrì, il responsabile del comitato ‘Le Ali’ che rappresenta le famiglie a oggi impossibilitate a fare accedere i propri figli alle terapie logopediche e psicomotorie a causa delle lunghe liste d’attesa. Alcune mamme hanno raccontato all’inviata di Striscia il lungo calvario prima di poter accedere alle cure. “Ci sono bambini – raccontano le mamme – che attendono fino a quattro anni”.

Quanto sia importante per un bambino disabile l'accesso alle cure è sotto gli occhi di tutti. Chi ha un deficit riesce a colmarlo se non tutto, almeno in parte solo con le terapie, che consentono di vivere una vita normale. I genitori, per evitare che i propri figli siano lasciati senza cure si sono affidati ai privati, ma i costi delle prestazioni sono troppo alti e vista l’eccessiva richiesta, anche in quel caso si sono create le liste d’attesa.

Per provare a sensibilizzare le istituzioni, anche i comici Enrique Balbontin e Antonio Ornano hanno lanciato un appello affinché si intervenga il prima possibile.

La sanità è in mano alla Regione che nell’ultimo bilancio, approvato alcune settimane fa, non ha inserito l’emendamento presentato dalla minoranza che prevedeva lo stanziamento di 5 milioni di euro provenienti da un credito del Corerh (Coordinamento Regionale Enti Riabilitazione Handicap) nei confronti di Alisa.

Raggiunto dall’inviata di Striscia, il presidente della Regione e assessore alla sanità Giovanni Toti ha detto che parte dei 5 milioni, oltre ad altri 2,2 già stanziati e un altro milione e mezzo per le prestazioni di privati accreditati, saranno utilizzati per le assunzioni del personale che servirà a ridurre le liste d’attesa. “E’ in corso il bando per l’assunzione di sedici logopedisti, – ha detto Toti – abbiamo assunto nove psichiatri, sei psicologi, sette educatori professionali e quindici tecnici della riabilitazione”.