Genoa, colpo "under" in attacco: fatta per l'attaccante dello Sturm Graz Kelvin Yeboah

Yeboah in azione contro il Monaco in Europa League (foto dal suo profilo Instagram)

Mancano le visite mediche e le formalità di rito ma il Genoa, un po' a sorpresa, come d'altronde sempre finora in questa sessione invernale di calciomercato, è pronto a mettere a segno un colpo in prospettiva e non solo per il suo attacco.

Già in viaggio dall'Austria destinazione Genova c'è infatti l'attaccante classe 2000 naturalizzato italiano dello Sturm Graz e dell'under 21 Kelvin Yeboah, nell'anno calcistico in corso 18 presenze con 11 reti nella Bundesliga austriaca, oltre a 5 presenze in Europa League condite da un gol.

La trattativa vedrà la punta, che ha già esordito nella nazionale Under 21 convocato per due volte dal ct Nicolato, giungere sotto la Lanterna a titolo definitivo per circa 6,5 milioni di euro.

Nato in Ghana, è stato infatti naturalizzato italiano dopo aver cominciato la sua carriera nei settori giovanili di Monza, Novara e Gozzano con una parentesi in Inghilterra al West Ham. E' il nipote di Anthony Yeboah, bandiera del Ghana ed ex attaccante tra le altre di Eintracht Francoforte, Amburgo e Leeds.

Oltre al suo profilo però la dirigenza sembra non volersi fermare e restano caldi anche altri nomi (leggi QUI).