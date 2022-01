Palme colpite dal punteruolo rosso in passeggiata a Celle: via al taglio e spazio alla riqualificazione del verde

Le palme in passeggiata a Celle Ligure vengono colpite dal punteruolo rosso e il comune ha deciso così nella giornata di ieri di tagliarle per poi posizionare 31 nuove piante ad alto fusto, delle quali 21 palme e 10 tra conifere e latifoglie.

60mila euro la cifra che verrà investita dall'amministrazione per riqualificare così il verde urbano.

Il primo intervento ha riguardato i lavori sul verde pubblico di Piazzetta Arecco. Lo scorso novembre sette palme sono risultate infestate dal terribile coleottero e così state reperite le risorse economiche ed è stato affidato ad un professionista l’incarico per la progettazione generale degli interventi colturali sul patrimonio arboreo comunale incluso l’intervento sulle palme.

La progettazione ha evidenziato costi che si sono attestati sui 10mila 500 euro per l’abbattimento degli esemplari colpiti, l’eliminazione delle ceppaie, lo smaltimento secondo quanto previsto dalle normative e la ripiantumazione con l'impiego di palme Washingtonia filifera (con l'altezza dello stipite che si attesta sui 2-2.50 metri) e palma del genere Syagrus (altezza totale 3 metri).

Nella piazzetta centrale cellese del lungomare Carlo Russo via quindi ai lavori con la pulizia dei tronchi e la messa in sicurezza.

I lavori di abbattimento e smaltimento riprenderanno lunedì 10 gennaio e si potrebbero concludersi, salvo imprevisti, giovedì 13 gennaio.

La minoranza di Uniti per Celle aveva lanciato l'allarme il 10 novembre scorso chiedendo all'amministrazione come sarebbero intervenuti per risolvere la problematica.