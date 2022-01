Potenziamento parco ferroviario del terminal portuale di Vado Ligure: via libera dal Ministero delle Infrastrutture

Via all'attivazione del progetto per le opere di sistemazione del versante in fregio alla viabilità di accesso al porto di Vado Ligure per ampliamento del Terminal Intermodale.

Il Provveditore del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili Vittorio Maugliani ha dato così l'assenso per dare il via al futuro intervento dopo l'intesa Stato-Regioni e l'esito positivo della conferenza dei servizi.

Il progetto si inserisce nell’ambito degli interventi correlati all’ultimo miglio ferroviario, ai sensi di quanto previsto dall’accordo di Programma per la realizzazione della piattaforma Maersk di Vado Ligure che prevede la realizzazione di un terminal intermodale per la movimentazione delle merci (con una ridefinizione della zona occupata dal varco di dogana/security sul piazzale a quota +15 dismesso), di fondamentale importanza per il completamento delle opere infrastrutturali a corredo della piattaforma multifunzionale di Vado Ligure oggi in parte in concessione alla società Vado Gateway, operativa dal dicembre 2019.

E' stato previsto l’ampliamento del parco ferroviario posto a valle della strada di accesso al porto vadese e l’intervento prevede l’arretramento verso monte della posizione degli attuali muri di contenimento con un conseguente sbancamento del versante e ricostruzione della viabilità e delle relative opere accessorie con lo spostamento quindi dellìattuale sede stradale della viabilità di accesso al Porto (REEFER Teminal).

Gli interventi previsti comprendono gli sbancamenti di versante e le relative opere di sostegno dei terreni; le demolizioni delle strutture presenti nella zona di ampiamento; lo smaltimento dei materiali di scavo e di risulta; la realizzazione della nuova viabilità portuale nel tratto interessato dai lavori; le opere impiantistiche sulla viabilità; le opere civili di predisposizione alle opere impiantistiche per il nuovo terminal; la realizzazione di un quarto binario a servizio del parco e la pavimentazione del nuovo parco ferroviario.

Per la realizzazione dell'allargamento si rende necessario l'arretramento dell'attuale sede stradale con demolizione dell'ex varco di dogana/security, dismesso a seguito della entrata in servizio del nuovo varco doganale, e lo sbancamento del versante di monte che sarà realizzato con sistemazioni a gradoni e la realizzazione di muri di controripa e dí sottoscarpa a sostegno della nuova strada.

E' inoltre previsto il completamento dell'adeguamento del rio Coppella per il tratto interferente con la viabilità e con l'area di allargamento verso monte del parco ferroviario.

L'intervento si completa con la messa in sicurezza dei versanti che, a seguito dell'evento alluvionale del 23 e 24 novembre 2019, risultano in parte franati, causando la temporanea chiusura della viabilità portuale, riaperta solo a seguito di opere di somma urgenza, realizzate dalla stessa Autorità Marittima, e consistenti nel disgaggio del materiale instabile e nella realizzazione di un rilevato provvisorio posto a protezione della carreggiata stradale.

Sono esclusi dal progetto l'installazione della gru a portale tipo Transtainer e la posa in opera del materiale rotabile del binario 4. Nel dettaglio sono previsti due sbancamenti, uno più a valle che interessa un fronte di circa 550 metri con larghezze di scavo variabili fino a circa 30 metri, ed uno più a monte che riguarda un fronte di circa 300 metri; il nuovo versante sarà consolidato tramite la formazione di scarpate a gradoni di ampiezza pari a 4 metri con dislivelli di circa 10 metri. Le opere di demolizione riguarderanno invece tutte le strutture presenti (muri, basamenti, impianti cordoli ecc.), oltre ai volumi, alle pensiline ed agli impianti dell'attuale varco doganale.

L’importo complessivo del progetto ammonta a 20 milioni di euro.