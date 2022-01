Albenga, scontro tra scooter e auto: perde la vita Luca Trevisan

Non ce l’ha fatta Luca Trevisan, il motociclista che ieri sera intorno alle 19,30 è rimasto vittima di un violentissimo scontro con un’auto, in seguito al quale l’uomo ha perso la vita.La tragedia è avvenuta ad Albenga, in via dell'Agricoltura, secondo dinamiche ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Immediato l'intervento sul posto da parte dei militi della Croce Bianca locale e dell'automedica del 118. Sin da subito sono apparse gravi le condizioni del centauro: purtroppo vani i tentativi di rianimazione effettuati dal personale medico.

Dalle prime informazioni, il centauro, classe 1973, titolare del bar “Cogli l’attimo 2.0”, procedeva in sella a uno scooter Kymco da Ceriale verso Albenga, mentre la Fiat 500 in direzione opposta. Il violentissimo schianto contro la fiancata anteriore destra dell’auto non gli ha lasciato scampo.

Il fascicolo è ora in mano al Pm Giovanni Battista Ferro della Procura di Savona.