Sette migranti (di cui due minori) nascosti in un camion: ancora una scoperta sulla A10

Sette migranti, di cui due minori, trovati all'interno del rimorchio di un mezzo pesante lungo l'autostrada A10. Il camionista durante una sosta tecnica all'autogrill di Varazze (Piani d'Invrea Nord) ha dato l'allarme dopo aver sentito dei rumori sospetti. Con ogni probabilità erano diretti in Francia.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia stradale di Sampierdarena. I migranti sono stati portati in questura a Savona per l'identificazione. Una volta completato l'iter e rifocillati, soprattutto i minori, verranno rilasciati.

Secondo quanto riferito sarebbero entrati illegalmente in Italia: respinti dalla frontiera di Crotone, rientrerebbero ancora nei termini legali per abbandonare spontaneamente il paese.

Il fenomeno dei "passeur" purtroppo, è sempre più diffuso nella nostra provincia, come si evince dai numerosi episodi riscontrati negli ultimi mesi in particolare lungo l'autostrada A10. Una delle vie più battute dai migranti per raggiunge la Francia.