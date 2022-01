Stellanello, Angelo Taranto vince l’ Heroic Olive Growing Award “per l’impegno e la dedizione in un contesto eroico”

Ha vinto lo speciale premio Heroic Olive Growing Award nell’ambito del concorso internazionale organizzato da Lodo Guide, prestigiosa pubblicazione che conduce alla scoperta di sapori, territori e imprese agricole: è Angelo Taranto, titolare dell’Azienda Agricola Meo Modo a San Damiano, frazione di Stellanello. Nelle motivazioni si legge: “Una terra impervia e abbandonata resa, da un “eroe”, curata e produttiva. Un uomo solo, una scelta di vita, tanto sacrificio e molta pazienza, nell’attesa decennale di un olivicoltore che ha salvato, curato e che protegge il suo territorio a modo suo”.

Si è aggiudicato il premio perché si è distinto per l’impegno e la dedizione in un contesto eroico, Angelo Taranto, che si occupa della più piccola azienda agricola biologica di Italia: 600 piante di ulivo e poco più di mezzo ettaro di vigneto a pigato. Tanti piccolissimi appezzamenti di terreno di natura complicata, territorio “eroico”, appunto, dove le lavorazioni avvengono in modo manuale, ma regalano prodotti che si distinguono per eccellenza di sapore e di qualità.

“Orgoglioso di questo premio. Sono un ex giornalista, ho viaggiato molto, quindi non vengo da una tradizione agricola – racconta Taranto ai microfoni di Savonanews -. Quando ho deciso di cambiare vita, ho scelto le terre difficili di San Damiano, nel comune di Stellanello, dove viveva mia nonna. Ho recuperato terreni abbandonati, segnati dal passaggio del fuoco, impiegato anni a recuperare piante e ricostruito i muri a secco. Un lavoro lungo, di pazienza, in qualche modo ‘coraggioso’, ma che mi sta dando tante soddisfazioni”.