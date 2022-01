Covid, 2.423 nuovi positivi in Liguria: 3 decessi nel savonese

Sono 2.423 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 8.335 tamponi molecolari e 19.676 test antigenici rapidi. Il dettaglio riferito alla residenza della persona testata: Imperia (Asl 1) 485, Savona (Asl 2) 269, Genova 1.273 (di cui Asl 3: 964; Asl 4: 309) e La Spezia (Asl 5) 378. Non riconducibili alla residenza in Liguria 18.

Gli altri dati: tamponi processati con test molecolare 2.050.295 (8.335), tamponi processati con test antigenico rapido (a far data dal 14/01/2021) 1.630.044 (19.676), totale casi positivi (compresi guariti e deceduti) 165.306 (2.423), totale casi positivi (esclusi guariti e deceduti) 26.551 (1.385).

Casi per provincia di residenza: Savona 4.665, La Spezia 4.557, Imperia 4.295, Genova 11.805, residenti fuori Regione/estero 280, altro/in fase di verifica 949. Totale 26.551.

Media intensità+terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva* Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 706 43 22 Asl 1 139 8 -8 Asl 2 119 13 4 San Martino 111 4 18 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 135 6 0 Ospedale Gaslini 28 1 4 Asl 3 globale 84 7 1 Asl 3 Villa Scassi 84 7 1 Asl 3 Gallino 0 0 0 Asl 3 Micone 0 0 0 Asl 3 Colletta 0 0 0 Asl 4 globale 29 1 -1 Asl 4 Sestri Levante 26 0 -1 Asl 4 Lavagna 3 1 0 Asl 4 Rapallo 0 0 0 Asl 5 globale 61 3 4 Asl 5 Sarzana 59 1 4 Asl 5 Spezia 2 2 0

*32 non vaccinati, 11 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie Covid correlate).

Isolamento domiciliare 15.626 (577), totale guariti 134.096 (1.029), deceduti 4.659 (9).

Dettaglio persone decedute

data decesso sesso età luogo decesso 1 01/01/2022 M 88 Asl 2-ospedale Savona 2 06/01/2022 F 93 Asl 3-ospedale Villa Scassi 3 06/01/2022 M 83 Asl 3-ospedale Villa Scassi 4 06/01/2022 F 93 Asl 3-ospedale Villa Scassi 5 06/01/2022 F 91 Asl 1-ospedale Sanremo 6 06/01/2022 M 92 Asl 2-ospedale Albenga 7 06/01/2022 F 86 Asl 2-ospedale Savona 8 07/01/2022 F 80 Asl 3-ospedale Villa Scassi 9 07/01/2022 F 86 San Martino

Soggetti in sorveglianza attiva: Asl 1 643 (dato aggiornato al 04/01/2022), Asl 2 1.999, Asl 3 6.497, Asl 4 1.088 e Asl 5 1.677. Liguria 11.904.

Dati 08/01/2022 ore 13:00

consegnati (fonte governativa) 2.929.029

somministrati 2.905.813

99% Percentuale vaccini somministrati su consegnati.