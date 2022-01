Peste suina africana, caccia vietata in decine di comuni liguri

In merito ai casi di peste suina africana riscontrati dagli organi competenti a seguito dei ritrovamento di alcuni cinghiali morti nel territorio di alcuni comuni della Liguria e del Piemonte, si comunica che la Regione Liguria, di concerto con i Ministeri interessati, formalizzerà quanto prima il divieto di caccia a tutte le specie e di altre attività su campo, così come previsto dai protocolli vigenti in un'area in via di completa definizione ma comprendente almeno il territorio dei comuni di : ARENZANO, BUSALLA, CAMPO LIGURE, CAMPOMORONE, CERANESI, COGOLETO, GENOVA, ISOLA DEL CANTONE MASONE, MELE, MIGNANEGO, RONCOSCRIVIA, ROSSIGLIONE, SANT'OLCESE, SAVIGNONE, SERRA RICCO', TIGLIETO.