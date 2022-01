La Sms Concordia di Verezzi premia i suoi studenti (FOTO)

Giornata di celebrazioni per la Società di Mutuo Soccorso di Verezzi che ha festeggiato i propri studenti, figli di soci, e ha riconosciuto ad ognuno di loro significativi contributi.

Una lunga e gloriosa storia quella della società verezzina, iniziata con la nascita datata 1893: i soci erano tutti lavoratori della cave di Verezzi e contadini che proprio nella società avevano identificato l'elemento che univa, che creava opportunità e che dava sostegno a chi aveva bisogno.

Nonostante i quasi 130 anni, ancora oggi vigono i valori di sempre. L'impegno prosegue con la "Sagra della lumaca", le testimonianze di presenza quotidiana per tutta la comunità verezzina, una sede sempre accogliente, ma anche attraverso la collaborazione con le altre associazioni (in particolare con l'Aib, l'associazione Alpini e "Vivere Verezzi"). Una menzione particolare è meritata dalla tradizionale sagra che mette in evidenza il rispetto delle tradizioni, crea visibilità per il territorio, fa squadra e genera risorse che vanno impiegate nel sociale come dimostra la giornata odierna.

Attualmente i soci della Sms Concordia sono 150, mentre sono stati 33 i ragazzi premiati quest'oggi: interessante evidenziare la presenza di soci attualmente residenti all'estero (Australia, Brasile, Argentina, Germania) il cui ricordo del paese di origine permane forte. E tra le fila della società, provenienti da oltreconfine, non mancano nemmeno alcune tradizioni portate dall'estero: una su tutte l'erba mate, giunta dal Sudamerica con la caratteristica "bombilla".

A coordinare le celebrazioni è stato il presidente Marco Cavalleri che ricordando le finalità dell'associazione ha espresso l'orgoglio per il lavoro fatto da tutti i soci: "I tempi non sono facili e oggi più che mai questo impegno assume significato, offre speranza, dà esempio a tutti. Un percorso che si rinnova ogni anno, non facile ma entusiasmante".