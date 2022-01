Finale, collassa parte dell'asfalto in via Dante: tecnici al lavoro per individuare il problema

Nuovi problemi alla viabilità nel tratto terminale di via Dante, a Finale, dove stamattina alcuni cittadini hanno notato una depressione dalla lunghezza di circa un metro nel manto stradale, all'altezza del tratto terminale lato mare, tra via Nievo e via Pleiadi.

Del collasso è stata prontamente informata l'Amministrazione che ha provveduto a inviare il personale della Polizia locale sul posto per deviare il traffico, compreso quello dei pullman Tpl Linea nel tratto di controviale interno facendolo defluire regolarmente senza istituire ulteriori cambiamenti, e i tecnici.

Insieme a questi ultimi al lavoro si sono messi anche gli operai del Consorzio di Depurazione Acque del Savonese: il problema sarebbe infatti relativo alla rete dei sottoservizi, presumibilmente relativo alla fognatura.

Nei mesi scorsi l'asfalto della zona era stato ripristinato a seguito di alcuni scavi per l'adeguamento della rete idrica da parte di un acquedotto privato, con anche alcuni disguidi legati a una tubatura del gas danneggiata con diversi problemi al traffico.