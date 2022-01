Violenza sessuale sulla ex convivente e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato un 48enne ad Albenga

Questo pomeriggio i carabinieri della stazione e del NORM di Albenga hanno arrestato per atti persecutori, violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale un 48enne pregiudicato, comunitario e regolare sul territorio. L'uomo in evidente stato di ubriachezza, si è presentato presso l’abitazione (in via Pacinotti) della ex convivente di nazionalità marocchina, con chiari intenti sessuali, afferrandola per i glutei.

Dopo essersi divincolata, la donna è fuggita in strada chiedendo aiuto. Nel frattempo la centrale operativa, allertata da alcuni cittadini, ha inviato sul posto una pattuglia. I militari dopo aver accertato la situazione, hanno prelevato l'uomo dall'abitazione accompagnandolo in caserma.

Presso il comando la donna ha denunciato pregressi atti persecutori da parte dell'uomo che è stato diffidato e deferito in stato di libertà. Tuttavia, mentre la vittima era ancora intenta a formalizzare la denuncia, il 48enne si è recato nuovamente presso l'abitazione di via Pacinotti dove si trovavano i due figli minori avuti dalla donna, colpendo la porta e tentando di entrare all'interno.

La centrale operativa ha inviato nuovamente una pattuglia. L'uomo prelevato e ricondotto per la seconda volta in caserma, è stato arrestato per i reati ascritti e per gli ulteriori fatti.

Il 48enne peraltro, durante le operazioni di foto-segnalamento propedeutiche alla sua carcerazione, ha opposto resistenza impedendo di fatto l’esecuzione dell’atto.

L'uomo, temporaneamente ristretto all’interno delle camere di sicurezza della caserma di Albenga, su disposizione del Pm, verrà tradotto presso il carcere di Genova-Marassi a disposizione dell'autorità giudiziaria.