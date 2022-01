Borgio Verezzi, domani (10 gennaio) festa del tricolore

L'amministrazione comunale di Borgio Verezzi lunedì 10 gennaio, in collaborazione con le associazioni Alpini, l'A.I.B. Protezione civile, Mutuo Soccorso "Concordia" e Vivere Verezzi, organizza la festa del tricolore.

La manifestazione è stata spostata dal 7 al 10 gennaio per permettere la partecipazione di una rappresentanza di alunni della scuola locale in quanto presenteranno un saggio con letture e poesie sul tricolore italiano.

Oltre a ricordare il 225^ anniversario della nascita del simbolo della nostra Patria, il gruppo Alpini consegnerà al sindaco Renato Daquino la bandiera dell'Associazione combattenti e reduci, (rimasta in custodia al gruppo) in quanto si ritiene che il municipio sia il luogo migliore per conservare la memoria di chi ha combattuto per l'Italia.