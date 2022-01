Calo del prezzo medio dell’assicurazione auto: analisi IVASS

Uno degli stereotipi più diffusi nel mondo dell’automotive è quello secondo cui i costi dell’assicurazione RCA sono sempre troppo cari, anche quando oggettivamente non lo sono. Primariamente occorre considerare che ci sono numerose variabili che concorrono a comporre il prezzo di una polizza assicurativa, queste variabili non dipendono dalla volontà di una singola compagnia ma sono il risultato di impostazioni condivise e di pubblico dominio.

Due tipici esempi, tra i tanti possibili, sono quelli legati alla provincia di appartenenza e dal grado di esperienza dell’utente che intende sottoscrivere un contratto RCA. Un altro parametro, forse il più importante nel determinare il costo di una polizza, è l’attestato di rischio. La provincia di appartenenza quand’anche incida in modo significativo è un parametro fluttuante che viene aggiornato ogni anno in base al numero di sinistri verificatisi in una data provincia. Al neo-patentato, invece, viene incontro la legge Bersani del 2007 e i successivi aggiornamenti del 2020 sul tema della RC Auto familiare. Come è noto, in virtù di queste regole, è possibile ereditare la classe di merito di un convivente familiare con la relativa riduzione dei costi assicurativi.

Ciò premesso, oltre la personale percezione, la realtà è ben diversa: secondo la più recente analisi condotta dall’IVASS infatti, il prezzo medio dei premi RCA è in costante calo. Il testo completo dell’analisi redatta dall’IVASS, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è disponibile qui . Secondo l’ente di vigilanza il 50% degli italiani ha pagato, nel secondo trimestre, un importo inferiore ai € 324,00 mentre il 10% ha corrisposto un premio inferiore a € 200,00. Su base annua il calo è stato intorno al 5,9%, quindi in linea col calo che si era registrato nel primo trimestre (5,4%).

Un calo significativo si è registrato anche in molte province del sud notoriamente care, per quello che riguarda la polizza RCA, rispetto a molte altre province del territorio nazionale e del nord in particolare. Crotone (-9,3%), seguita da Roma (-8,4%) e Palermo (-8,3%) sono quelle che hanno maggiormente beneficiato del calo. Molto buona la performance anche a nord con Milano, Bologna e Rimini, che hanno fatto registrare cali con percentuali oltre il 7.

Un contributo non secondario al calo del prezzo medio dell'assicurazione auto è venuto anche dalla sempre maggior diffusione della black box. Indicativamente, nel 2021, per ogni 5 auto di nuova immatricolazione, una ha montato la black box beneficiando, in tal modo, degli sconti applicati al premio assicurativo in questa circostanza.