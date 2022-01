Albenga, parte a gennaio la nona edizione del laboratorio di teatro di Yepp e Kronoteatro

Come ogni anno, l’associazione Yepp Albenga, in collaborazione con Kronoteatro, organizza il laboratorio di teatro, il cui open day, curato dagli iscritti alle scorse edizioni, si terrà il giorno 17 gennaio 2022 alle ore 18:00 al centro giovani in piazza Corridoni.

Il laboratorio gratuito è rivolto ai ragazzi tra i 13 e 29 anni e si svolgerà da gennaio a luglio. Al termine del percorso è prevista una messa in scena allestita dai ragazzi partecipanti.

“Con il laboratorio di quest’anno vogliamo dare una nuova spinta e del coraggio in più a tutti i giovani che hanno represso la loro creatività nel periodo di quarantena, dando loro la possibilità di esprimersi al meglio.” Dicono i veterani del progetto di teatro. “Inoltre vorremmo che ciò fosse un'occasione per instaurare nuovi rapporti, combattere insicurezze e acquisire conoscenze nuove”.

Sia lo svolgimento del progetto sia lo spettacolo finale dipenderanno dal decorso della situazione pandemica, e per il momento è necessario avere il super green pass. Compatibilmente con le vigenti misure sanitarie, le attività del laboratorio verranno praticate all'interno del centro giovani di piazza Corridoni ad Albenga.

Il laboratorio è reso possibile grazie al contributo del comune di Albenga e della Compagnia di San Paolo che anche quest'anno si riconfermano gli importanti sostenitori dei progetti di YEPP Albenga.

Kronoteatro è l'associazione culturale che organizza la Kronostagione ed è l'ideatore del festival multidisciplinare Terreni Creativi. Negli anni ha diretto diversi laboratori e stages di formazione teatrale volti alla creazione di figure professionali in campo teatrale e organizzazione eventi. Gli spettacoli prodotti dalla compagnia sono stati ospiti di diverse ed importanti rassegne, stagioni e festival di teatro nazionali.

Yepp Albenga è un associazione di promozione sociale costituita nel 2016 a seguito di diversi anni di attività come gruppo informale, nato dalla collaborazione di associazioni e cittadini desiderosi di dare ai giovani nuove opportunità.

Il laboratorio teatrale è una delle attività dell'associazione Yepp Albenga il cui costo di tesseramento annuo è di 8 euro.

Per ulteriori informazioni: Eleonora 389 555 4941, Antonella 327 292 1244. Contattaci su yeppalbenga@gmail.com o visita le nostre pagine Instagram https://instagram.com/yeppalbenga?igshid=1ldmtbx6xjjk0 e Facebook https://it-it.facebook.com/yeppalbenga/.

