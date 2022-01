Borgio, al Teatro Gassman annullati gli spettacoli previsti per il mese di gennaio

Considerato l’aumento dei contagi e il numero crescente di persone costrette alla quarantena, i prossimi spettacoli di Fabio Mascagni (14 gennaio) e Carlo Denei (28 gennaio), previsti presso il Teatro Gassman di Borgio Verezzi, sono stati annullati.

La decisione, maturata in accordo tra la Cooperativa I.so. THeatre (gestore del teatro) ed il Comune di Borgio Verezzi, è stata assunta quale gesto di rispetto e responsabilità in relazione all’attuale aumento esponenziale di casi di positività al covid-19, con molte persone costrette all’isolamento o alla quarantena, non solo fra i cittadini del nostro territorio ma anche all’interno dello stesso mondo artistico.

La Stagione Teatrale pertanto riprenderà Giovedì 24 febbraio con lo spettacolo “A spasso con Daisy” con Milena Vukotic, Salvatore Marino e Maximilian Nisi.