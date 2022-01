Stella e Casanova si aggiudicano il concorso "Addobbo di Natale" 2021 di Corte di Mare

I clienti del Centro Commerciale “Corte di Mare”, con i loro numerosi voti in presenza e online, ben 6173 in totale, hanno selezionato gli elaborati delle due classi vincitrici del concorso “Addobbo di Natale” 2021:

- 4275 voti direttamente nelle urne posizionate nella galleria del Centro Commerciale: 1° classificata - Scuola Infanzia Casanova Sezione B;

- 1898 voti online tramite facebook: 1° classificata - Scuola Infanzia Giannini Stella Sezione B Lupetti.

Come ormai da tradizione, il Centro Commerciale “Corte di Mare” di Varazze, in occasione delle feste natalizie 2021, ha istituito il concorso “Addobbo di Natale”, riservato alle scuole di Varazze e dei paesi del circondario, con l’obiettivo di abbellire la propria “Galleria” nel periodo festivo e, con l’assegnazione di premi e materiale didattico destinato alle Scuole e alle Classi partecipanti, mantenere sempre vivo l’interesse degli insegnanti e dei giovani e giovanissimi alunni, delle tante scuole che normalmente aderiscono al progetto.

Anche quest’anno, nonostante le tante difficoltà legate alla pandemia da COVID-19 e sue varianti, sono stati 29 gli elaborati presentati dalle classi delle scuole dell’infanzia e primaria, che ormai partecipano puntualmente a questa iniziativa didattica e promozionale utilizzando i kit consegnati da “Corte di Mare”, con l’aggiunta di materiali di recupero e riciclo, realizzando le tante opere che sono rimaste esposte nella galleria del Centro Commerciale, a disposizione dei clienti chiamati a votare l’addobbo più bello sia con scheda da inserire nelle apposite urne e sia online tramite facebook.

Ed ecco la classifica degli elaborati presentati al Concorso “Addobbi di Natale” 2021, più votati dal pubblico e premiati da “Corte di Mare”:

A) - Votati direttamente in sede con scheda depositata nell’urna:

- n.26 - 1° Scuola Infanzia Casanova Sezione B;

- n.20 - 2° Scuola Primaria Casanova Classi. 1, 3, 4 e 5;

- n.27 - 3° Scuola Infanzia Casanova Sezione A;

- n.25 - 4° Scuola Infanzia Celle Ligure;

- n.15 - 5° Nido Piccoli Passi Guastavino;

- n.24 - 6° Scuola Infanzia Isola Che Non C'è Sezione A;

- n.04 - 7° Scuola Media Celle Ligure Classi 1/A e 1/B;

- n.06 - 8° Nido Don Milani Cogoleto.

B) – Votati online tramite Facebook:

- n.03 - 1° Scuola Infanzia Giannini Stella Sezione B Lupetti;

- n.25 - 2° Scuola Infanzia Celle Ligure;

- n.01 - 3° Scuola Infanzia Isola Che Non C'è Sezione D;

- n.10 - 4° Istituto Comprensivo Albisola Superiore 5/A e 5/B;

- n.07 - 5° Scuola Infanzia Stella Sezione A.

Scuole e classi premiate da “Corte di Mare” direttamente presso le loro sedi, per evitare pericolosi assembramenti nella galleria del Centro Commerciale, dove normalmente si tengono le cerimonie e il tradizionale sempre apprezzato rinfresco augurale.

Gli organizzatori ringraziano le scuole, gli insegnanti, gli alunni e bambini che hanno partecipato, realizzando i bellissimi elaborati, che hanno abbellito la galleria del Centro Commerciale durante le Feste di Natale, di fine e inizio Anno Nuovo.

Elenco Scuole e Classi partecipanti: - n.1 - Scuola Infanzia Isola Che Non C'è Sezione D; - n.2 - Scuola Infanzia Isola Che Non C'è Sezione C; - n.3 - Scuola Infanzia Giannini Stella Sezione B Lupetti; - n.4 - Scuola Media Celle Ligure Classe 1/A e 1/B; - n.5 - Nido Rodari Sciarborasca; - n.6 Nido Don Milani Cogoleto; - n.07 - Scuola Infanzia Stella Sezione A; - n.8 - Scuola Primaria Giusti Cogoleto Classe 2/A;- n.9 - Istituto Comprensivo Albisola Superiore 2/A e 2/B; - n.10 - Istituto Comprensivo Albisola Superiore 5/A e 5/B; - n.11 - Scuola Primaria Albisola Superiore Classe 3/D; - n.12 - Scuola Infanzia Guastavino; - n.13 - Scuola Infanzia San Nazario; - n.14 - Scuola Infanzia Isola Che Non C'è Sezione B; - n.15 - Nido Piccoli Passi Guastavino; - n.16 - Istituto Comprensivo Giusti Cogoleto Classe 4/A; - n.17 - Scuola Secondaria Varazze Classe 1/A; - n.18 - Scuola Secondaria Varazze Classe 1/E; - n.19 - Scuola Secondaria Varazze Classe 1/D; - n.20 - Scuola Primaria Casanova Classe 1, 3, 4 e 5; - n.21 - Scuola Infanzia Pontinvrea; - n.22 - Scuola Primaria Albissola Marina Classe 2/A e 2/B; - n.23 - Scuola Infanzia Colombo Cogoleto; - n.24 - Scuola Infanzia Isola Che Non C'è Sezione A; - n.25 - Scuola Infanzia Celle Ligure; - n.26 - Scuola Infanzia Casanova Sezione B; - n.27 - Scuola Infanzia Casanova Sezione A; - n.28 - Scuola Lerca Cogoleto Classe 5^; - n.29 - Scuola Lerca Cogoleto Classe 1^.

L’appuntamento per tutti è già fissato per le prossime festività di Natale 2022.