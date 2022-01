Confcooperative Liguria, Servizio Civile Universale: bando per 176 giovani volontari

Sperimentare i valori della solidarietà e della cittadinanza attiva, aiutare gli altri e cooperare. È quello che possono fare i giovani che partecipano ai progetti di servizio civile promossi da Confcooperative Liguria attraverso le coop sociali aderenti. Il nuovo bando di Servizio Civile Universale è stato pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale: c'è tempo fino al 26 gennaio 2022 per presentare domanda.

I progetti attivati da (o comunque riconducibili a) Confcooperative Liguria coprono tutte le province, per un totale di 176 posti:

“Si tratta di una importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani” afferma Stefano Marastoni, Presidente di Confcooperative Liguria. “Attraverso questa esperienza i ragazzi hanno la possibilità di scoprirsi protagonisti del cambiamento della propria comunità, mettendo a disposizione i propri talenti, il proprio ingegno, il proprio tempo. Partecipare al bando significa investire sul proprio futuro e quello della società, valorizzare il senso civico, mettersi in gioco per dare un contributo a costruire un mondo migliore. Il Servizio Civile in una cooperativa sociale rappresenta un’autentica opportunità non solo dal punto di vista formativo e umano, ma anche professionale: il punto di forza della cooperazione è, infatti, l’agilità nell’orientare i giovani proponendo reali sbocchi lavorativi futuri”.

I progetti hanno durata di 12 mesi, per un impegno di 25 ore settimanali. Ai giovani che saranno selezionati sarà riconosciuto un assegno mensile pari a 444,30 euro.

Il bando, le sintesi dei progetti ed i criteri di selezione sono consultabili su www.serviziocivile.coop

Tutti i cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti tra i 18 e 28 anni, in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono presentare domanda di partecipazione (entro le ore 14 del 26 gennaio 2022 esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it).

I giovani interessati possono inoltre contattare Confcooperative Liguria alle mail della provincia coinvolta per richiedere ulteriori informazioni:

imperia@confcooperative.it

savona@confcooperative.it

genova@confcooperative.it

laspezia@confcooperative.it

PROGETTI DISPONIBILI NELLE PROVINCE LIGURI:

Provincia Imperia (30 posti disponibili)

Nidi dischiusi in territori aperti (6 posti)

L'incredibile viaggio del fachiro (4 posti)

Dalla dipendenza all’autonomia 2022 (8 posti)

Minori e Giovani insieme si può (5 posti)

InteMigrazione (7 posti)

Provincia di Savona (23 posti disponibili)

Oltre i Limiti 2022 (Savona) (4 posti)

Nidi dischiusi in territori aperti (9 posti)

Questi posti davanti all'incerto mare del ponente ligure (7 posti)

Le ragioni del cuore (1 posto)

https://www.ceisge.org/wp-content/uploads/2021/12/scheda-elementi-essenziali-progetto-italia_Stranieri.pdfInteMigrazione (3 posti)

Provincia di Genova (117 posti disponibili)

Linea 13 - fermate di comunità (11 posti)

Centro-com: dalla mappa al territorio (16 posti)

Nidi dischiusi in territori aperti (8 posti)

Se fosse un paese per vecchi (14 posti)

Alba della comunità - la speranza di un giorno nuovo (10 posti)

ProTIGULLIO (6 posti)

Ponti, venti, mari e orizzonti (14 posti)

L'incredibile viaggio del fachiro (17 posti)

InteMigrazione (10 posti)

Abbraccio (9 posti)

Minori e Giovani insieme si può (2 posti)

Provincia di La Spezia (32 posti disponibili)

Valorizziamo le diverse abilità (14 posti)

Abbraccio (18 posti)