Toti, Medusei e Rossetti Grandi Elettori, i complimenti di Lilli Lauro.

Anche Lilli Lauro, consigliera regionale della Lista Toti Liguria, si è congratulata per la nomina di Toti, Medusei e Rossetti.

"Complimenti e auguri di buon lavoro a Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, e a Gianmarco Medusei, presidente del Consiglio regionale, che sono stati scelti come Grandi Elettori per l’elezione del presidente della Repubblica - ha detto Lauro - Sono certa che svolgeranno il compito che abbiamo assegnato loro nel modo migliore possibile e con senso delle Istituzioni. Esprimo invece solidarietà, unitamente agli auguri di buon lavoro, al consigliere del PD Sergio Rossetti, che a Montecitorio rappresenterà la minoranza, visto che ha ricevuto un mandato ‘zoppo’. L’opposizione infatti si è spaccata anche su questo tema, non riuscendo a trovare un nome unitario, oltre che sui più importanti argomenti che interessano il nostro territorio. Spaccature che ormai non fanno neanche più notizia e a valle delle quali di certo non ci stupiamo di come quel campo non abbia ancora individuato un nome per le prossime elezioni amministrative a Genova e La Spezia".