Alassio, in fiamme diversi metri quadri di uliveti in strada panoramica Solva Cavia

Paura per un incendio sviluppatosi intorno alle 17.30 nell'entroterra alassino, sulla strada panoramica Solva Cavia, dove sono andati in fiamme, per cause ancora non ben chiarite, circa 200 metri quadri di uliveti.

Sul posto sono intervenute due squadre del distaccamento albenganese dei Vigili del fuoco e altrettante di volontari dell'Aib che hanno provveduto a limitare l'estensione del rogo e a domarlo. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore.

Nessuna persona o abitazione è rimasta coinvolta dalle fiamme.