Forza Italia, i Seniores liguri: "Berlusconi al Quirinale per dare più forza all’Italia in Europa e nel mondo"

I Seniores di Forza Italia in Liguria, col loro coordinatore regionale Guido Grillo, comunicano l’adesione all’appello promosso dall’on.le Enrico Pianetta, coordinatore nazionale del movimento degli over 65 azzurri, per l’elezione di Silvio Berlusconi alla Presidenza della Repubblica.

“Come ha sottolineato il nostro coordinatore nazionale Enrico Pianetta - dichiarano i Seniores liguri - da un lato Silvio Berlusconi esprime un forte sentimento e una solida politica di unità nazionale, ben riassunti dall’indimenticato discorso di Onna in occasione delle celebrazioni del 25 aprile 2009. Dall’altro lato – proseguono - egli potrà rilanciare una robusta strategia di politica internazionale che si muova lungo l’asse dell’alleanza storica con gli USA e coi Paesi NATO per un verso, e della pacificazione dei rapporti con la Russia e il mondo orientale per l’altro. Tutto questo all’insegna dei principi e dei valori di libertà, democrazia, giustizia, europeismo dei quali Forza Italia è portatrice da più di un quarto di secolo nel nostro Paese e nell’ambito delle democrazie occidentali”.

“Col tandem Berlusconi Presidente della Repubblica e Draghi Presidente del Consiglio il nostro Paese avrà ancora più forza, autorevolezza e prestigio in Europa e nel mondo, come confermano anche le recenti dichiarazioni al proposito del segretario del Partito Popolare Europeo, Antonio Lopez”, concludono.