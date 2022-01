Per un malore dell'attrice Laura Morante, gli spettacoli in programma per la serata odierna (12 gennaio) e di domani (13 gennaio) dell'opera “Io Sarah, Io Tosca”, che vedono coinvolti anche Chiara Catalano voce e pianoforte, con le musiche di Mimosa Campironi e la regia di Daniele Costantini, sono annullati.

"Ci riserviamo di dare comunicazioni a chi ha acquistato i biglietti per le due serate" dicono dal teatro Chiabera.