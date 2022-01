Ospedale di Cairo, un lettore: "Servono le specialità, non un nosocomio qualunque e comunque"

Riceviamo e pubblichiamo le considerazioni di un lettore, il signor Cesare B., sul futuro del nosocomio di Cairo Montenotte.

"L'ospedale di Cairo Montenotte ha una storia 'non banale'. Oggi in Val Bormida non serve un ospedale qualunque e comunque ma un ospedale dedicato a qualche specialità (es. medicina, fisiatra, medicina di comunità gestita dai medici di medicina generale, presidio di anestesia e cardiologia da aggregare al 118, radiologia).

E' invece improcrastinabile non un Pronto Soccorso qualunque, bensì un 118 efficace ed efficiente h24 che possa effettuare soccorsi qualificati e traportare i malati nell'ospedale più idoneo in ambulanza o in elicottero.

Oggi la Sanità, e nella fattispecie l'emergenza, a mio giudizio, vanno gestite così".