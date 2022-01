Peste suina, l'allarme di Legacoop Liguria per le conseguenze su Turismo e Cultura

"Da due anni il Turismo e la Cultura sono in ginocchio. - sottolineano Rossi e La Marca - La peste suina non è il covid o un virus che non si conosce, riteniamo che non si possa reagire a colpi di lockdown per tutto senza una programmazione e una prevenzione adeguata e il coinvolgimento di tutte le parti in gioco. Le Cooperative turistiche e culturali nostre associate hanno ridotto il fatturato in modo molto rilevante e si sono risollevate già due volte ma una terza sarebbe letale. L'outdoor è una delle nostre risorse perché ci occupiamo di un Turismo e un modo di promuovere la Cultura particolari e perché i nostri Soci lavoratori si sono specializzati in questo tipo di professione. Grazie a loro i territori hanno quel presidio umano che permette di contrastare fenomeni di incuria e degrado così preziosi per l'igiene dei nostri luoghi. Le imprese di questo settore rischiano di pagare di nuovo un conto durissimo proprio in un periodo dell'anno in cui si sono fatti investimenti per l'inizio della stagione che in queste attività comincia in primavera".