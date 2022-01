Covid, Garibaldi (PD) “Persone senza dimora vaccinate ma senza green pass: la Regione si attivi per risolvere questo cortocircuito”

“Le persone senza fissa dimora che hanno completato il percorso vaccinale, ma sono prive di documento, devono poter avere il green pass come tutti. Come è stato fatto per la vaccinazione, permettendo l’iscrizione all’anagrafe vaccinale anche a chi era privo di documenti, si faccia lo stesso per il green pass. Non mettere queste persone nelle condizioni di spostarsi in autonomia, di prendere un mezzo o entrare in un bar, è un ulteriore stigma sociale che si carica sulle spalle di chi è costretto ai margini già dalla vita”, dice il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno in Regione Liguria Luca Garibaldi che in passato aveva presentato un’interrogazione per la vaccinazione delle persone senza fissa dimora e che ora presenterà un ordine del giorno per chiedere alla giunta di risolvere questo cortocircuito.