Albenga, minaccia con una sedia e colpisce al volto un esercente per rubargli l'incasso: arrestato 31enne irregolare

I carabinieri della stazione di Albenga, nella giornata di ieri, in Viale Pontelungo, dopo una segnalazione ricevuta dalla centrale operativa, hanno arrestato un extracomunitario 31 enne, di nazionalità marocchina, pregiudicato, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale.

Dopo essere entrato all’interno di un kebab condotto da un connazionale, lo ha minacciato con una sedia per farsi consegnare del denaro e, successivamente, lo ha colpito al volto impossessandosi dell’incasso che si è attestato intorno alla somma di 50 euro.

L'uomo è stato poi fermato dalla pattuglia dei carabinieri, intervenuta prontamente, mentre cercava di allontanarsi a piedi, bloccandolo ed arrestandolo all’interno di un altro locale, distante circa trenta metri dal kebab, dove si era rifugiato per sottrarsi all’arresto.

Il pregiudicato, conosciuto dai militari per avere un obbligo di firma nel comando della stazione, oltre ad essere stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale lo scorso 4 gennaio dal Norm di Albenga, su disposizione del pubblico ministero è stato temporaneamente ristretto all’interno delle camere di sicurezza della compagnia ingauna, in attesa del rito direttissimo che avverrà nel Tribunale di Savona questa mattina.