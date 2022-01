Lutto a Toirano per la scomparsa di Luigi "Gigio" Minetto, presidente del gruppo Climbers

Sono ore di profondo lutto a Toirano per la scomparsa di Luigi "Gigio" Minetto, presidente dell'associazione sportiva Climbers Toirano.

"Oggi per Toirano è un giorno di lutto essendo mancato Luigi Minetto detto Gigio, presidente del gruppo degli scalatori, passione coltivata da sempre; che lo ha visto tra i pionieri dell’Outdoor toiranese; a lui si devono molte delle vie di arrampicata presenti sul nostro territorio - ha dichiarato il sindaco Giuseppe De Fezza attraverso la pagina Facebook istituzionale del Comune - Volontario attivo nell'associazione dei Gunbi, promotore della variante Gunbi on the Rock che riscosse un grande successo grazie alla sua originalità, lo ricordiamo come volontario sempre disponibile a dare una mano a tutte le associazioni".