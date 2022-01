E' stato lanciato l'allarme nel tardo pomeriggio odierno per un incidente stradale avvenuto a Savona: secondo quanto riferito, si sarebbe verificato uno scontro tra un'auto e una moto in via Torino (angolo via Perugia).

Immediato l'intervento sul posto dei militi dell'emergenza sanitaria. Una persona, il conducente del mezzo a due ruote, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo.

Presente sul posto anche la polizia locale per gli accertamenti del caso.