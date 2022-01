Peste suina, Toti e Piana convocano il tavolo regionale: "obiettivi controlli, restringere l'area e ottenere ristori"

E’ molto alta in Regione Liguria l’attenzione sulla peste suina africana, e stanno partendo in queste ore tutte le procedure per mettere in atto i necessari controlli nelle zone interessate. Regione Liguria ha convocato lunedì 17 gennaio in mattinata una task force per l’emergenza epidemica che riunisce, oltre al presidente di Regione Giovanni Toti e al Vicepresidente Alessandro Piana, anche il servizio veterinaria di Alisa, Anci, Camera di Commercio e il dipartimento regionale che si occupa di politiche della natura e aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità, con il compito di portare avanti un’operazione di sorveglianza attenta e di confrontarsi con tutti i soggetti interessati per agire con misure di contenimento.