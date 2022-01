Mercoledì la messa in ricordo di Bettino Craxi

Alle ore 18,00 di mercoledì 19 gennaio i Socialisti Liberali e i Riformisti di Genova e della Liguria non saranno davanti al computer ma saranno a Genova presso la Chiesa di Santa Croce e San Camillo per la messa di suffragio in ricordo del 22° dalla morte del Segretario Nazionale del PSI Bettino Craxi.