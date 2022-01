Nuovo piano urbano della mobilità per Varazze: previste novità per migliorare il traffico

Via libera ad un piano urbano della mobilità sostenibile che, tenendo conto dei nodi viari esistenti, aiuti a conseguire il sostanziale miglioramento della situazione di scorrimento veicolare del comune di Varazze.

Questa la delibera della giunta comunale varazzina che ha come obiettivo quindi l'ottenimento di una città più accessibile e connessa, più sicura, più vivibile, alla mobilità e sostenibilità energetica e ambientale.

La visione strategica per la città di Varazze si fonda sui alcuni punti essenziali che riguardano l'adeguamento della rete infrastrutturale, aumentare la sicurezza stradale, le aree pedonali e le isole ambientali, facilitare e sostenere la ciclabilità e dare coerenza al sistema della sosta.

Stabilendo inoltre un'analisi dello stato di fatto e dei flussi di traffico riferiti a periodi significativi per la vocazione turistica della cittadina e la potenzialità di trasformazione degli assi di viabilità urbana con banchine per mobilità pedonale ed ottimizzazione e potenziamento degli stalli a parcheggio.

Nello specifico l'Amministrazione, nell'eventualità di attuazione delle previsioni di PUC relativamente allo spostamento del traffico viario principale su via Nocelli, via Cesare Battisti e via Baglietto, vorrebbe quindi capire quali opere pubbliche realizzare, che favoriscano la connessione con gli assi pedonali e gli spazi di sosta con lo scopo del miglioramento globale della circolazione.