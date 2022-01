Lutto a Finale Ligure per la scomparsa di Remo Tagliafico, ex dipendente comunale

È mancato a 68 anni, per improvvisa malattia, Remo Tagliafico, ex dipendente comunale di Finale Ligure.

In pensione dal 2016, risiedeva a Calice Ligure. Persona stimatissima, era anche volontario presso varie associazioni benefiche, ma soprattutto, ultimamente, era noto per le sue performances canore partecipando come solista per vari anni al Festival della Canzone Dialettale di San Giorgio di Albenga.

Così lo ricorda Silvia Bazzano, organizzatrice del Festival: "Remo Tagliafico, una persona gentile e disponibile, sinonimo di allegria mista a cortesia e dedizione verso il prossimo. Un grande interprete al Festival San Giorgio della Canzone in Lingua Ligure che con sorriso rasserenante e contagioso rispettava con educazione regole e persone. Ciao Remo, la tua voce ironica ma sempre pulita, rimane sul palco del San Giorgio, con 'Palanche' e nel cuore di tutti noi, grazie amico".

Remo Tagliafico lascia la moglie Alfonsina e due figlie. I funerali saranno celebrati martedì 18 gennaio alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di San Nicolò in Calice Ligure, dove la sera prima, lunedì 17 alle 20.30, sarà recitato il Rosario.