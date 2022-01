Savona, chiesa di Sant'Andrea Apostolo: "Il 2022 si apre con alcune novità legate alla cultura e alla musica"

"In attenta conformità alle disposizioni governative vogliamo continuare l'esperienza positiva dell'anno appena passato. Oltre 60 tra concerti e conferenze sono stati un impegno notevole ripagato da una frequenza attenta e costante da parte del pubblico". Cosi commentano in una nota dalla chiesa di Sant'Andrea Apostolo di Savona.

In questa settimana due importanti appuntamenti: giovedì 20 alle ore 20.45 in S. Andrea una importante anteprima dello spettacolo dedicato alla "Giornata della Memoria 2022" che si terrà a Milano il 27: Poesie e musica create nei campi di concentramento; venerdì alle ore 17.00 nella Sala Multimediale della "Stella Maris" la presentazione della rielaborazione di una lezione di don Bof tenuta proprio in quei locali nel 1982 alla luce delle allora "nuove esperienze conciliari".

Il ciclostilato originale è stato studiato e commentato da un giovane filosofo savonese, Francesco Auxilia, con la revisione critica di don Giuseppe Noberasco.

"Due iniziative molto importanti che saranno sicuramente apprezzate dal pubblico che ci segue con attenzione da alcuni anni. Memorizzate e salvate l'indirizzo qui sotto riportato. Serve per andare direttamente al calendario degli avvenimenti per l'anno 2022" concludono dalla chiesa di Sant'Andrea Apostolo.