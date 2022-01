Albenga, il consigliere Tomatis (FdI): "Nell'entroterra crescono le discariche abusive di materiali inerti"

"Le discariche abusive di materiali inerti spuntano come funghi non solo lungo la strada provinciale per Villanova e in altre zone periferiche della Piana, ma anche sul lungo fiume Centa. L'amministrazione comunale prenda al più presto i dovuti provvedimenti per fermare questi scempi che creano danni di immagine e all'ambiente".

Lo afferma a gran voce Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale ad Albenga che aggiunge: "Durante uno dei miei tanti sopralluoghi - afferma il consigliere comunale - ho notato addirittura la presenza di uno scafo di un'imbarcazione, ma quello che più mi lascia sconcertato è la presenza di calcinacci, rifiuti di ogni genere e dimensione. Vengono abbandonati anche elettrodomestici nell'alveo di alcuni corsi d'acqua".

Sulla questione ambientale Roberto Tomatis chiede un intervento preciso e immediato: "Nel caso dell'amministrazione comune di Albenga mi lascia senza parole la decisione di spendere soldi per curare l'immagine del sindaco e amministrazione con l'assunzione a tempo determinato di una social media manager spendendo 7300 euro l'anno, quando l'Ufficio Territorio è in difficoltà di organico e le persone che hanno la malsana abitudine di abbandonare ogni genere di rifiuto ai bordi della strada sanno benissimo che possono farla franca. Questi atteggiamenti non hanno fatto altro che incrementare il numero delle discariche abusive ad esempio nella frazione di Lusignano, lungo il fiume e la strada provinciale. Gli incivili sanno di poter abbandonare rifiuti dove meglio gli pare".