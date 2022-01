"Class-action" contro cartelle esattoriali, De Vecchi replica alla minoranza: "Opportunismo politico e fazioso"

Procedure di accertamento Imu, Tasi e Tari (anno 2016): il sindaco di Carcare Christian De Vecchi lancia un appello alla cittadinanza e allo stesso tempo replica al gruppo di minoranza "Impegno per Carcare".

"Per quanto riguarda la propagandata “class-action” promossa dalla minoranza comunale (LEGGI ARTICOLO), per altro pare contestuale ad un incontro pubblico che si svolgerà giovedì sera, di cui non discuto la legittimità organizzativa, ma la deprecabilità dell’iniziativa dal punto di vista della validità e dell’utilità, con il solo fine della strumentalizzazione politica" attacca il primo cittadino De Vecchi.

"Invito la cittadinanza a non fidarsi di questo genere di iniziativa, ma di seguire l’iter amministrativo previsto dalla normativa vigente e chiaramente esposto negli avvisi di accertamento recapitati. Nello specifico, entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso è possibile contattare gratuitamente la ditta AREA srl, incaricata del servizio o l’ufficio tributi del comune di Carcare, a disposizione per guidare l’utente nella verifica delle singole e particolari posizioni" prosegue.

"Nel caso di incongruenze o errori evidenziati dal contribuente nel corso dell’istruttoria, non è necessario esperire alcuna class-action per fare valere le proprie posizioni, in quanto le stesse saranno riconosciute e comunicate direttamente all’utente".

"Sono, pertanto, nuovamente stimolato ad invitare i cittadini ad utilizzare “i canali” sopra indicati, istituzionali e giuridicamente in grado di tutelare al meglio i diritti e le posizioni dei singoli cittadini in un percorso che si fonda sulla logica e non sull’improvvisazione dell’opportunismo politico e fazioso" conclude De Vecchi.