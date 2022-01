Variante Omicron, secondo Bassetti "Siamo veramente molto, molto vicini al picco"

"Se così bisogna cambiare atteggiamento nelle modalità di affrontare questa infezione che è oggi endemica in Italia", ha detto ancora Bassetti.



"Ragionevolmente nelle prossime 2 settimane non avremo altro che infezione da Omicron", ha detto Bassetti nell'intervista rilasciata al quotidiano, aggiungendo: "Abbiamo due curve che vanno di pari passo: la curva dei contagi che è cresciuta nelle ultime settimane in maniera esponenziale, molto ripida, e la curva delle ospedalizzazioni, che fortunatamente cresce in maniera lineare, molto meno velocemente rispetto ai contagi".



Per Bassetti, bisognerebbe "Vivere questa nuova fase, con il 90% di vaccinati, in maniera diversa rispetto al passato. Con la omicron la malattia è più blanda, somiglia più ad un'influenza e ad un raffreddore, questo avviene nella maggior parte dei casi". Motivo per il quale, secondo il suo punto di vista, i tamponi "vanno fatti solo ai sintomatici".



Bassetti da tempo sostiene che "dobbiamo convivere con il virus, dobbiamo vivere in maniera diversa, non continuare ad essere terrorizzati, a fare milioni di tamponi agli asintomatici, questa è una visione completamente errata che sta facendo il male dei pazienti e il bene del virus, perché ci sta tenendo in scacco. O noi diventiamo proattivi e gestiamo noi il virus oppure continueremo a farci governare dal virus ed è un errore clamoroso. Abbiamo creato la sindrome da Covid, ma psicologica. Gli italiani sono terrorizzati dai tamponi oggi, non dalla polmonite".

"Dispiace che Cts e ministero della Salute non abbiano voluto recepire alcuni consigli che venivano dal campo. - continua Bassetti - Non si ascolta quello che arriva dai medici sul campo, ovvero di cercare di cambiare la conta delle persone che sono in ospedale. Continueremo ad avere questo bollettino giornaliero che non serve a nessuno. Non perché io non volessi il bollettino giornaliero, ma perché si voleva fare un bollettino più ordinato. Un bollettino estremamente disordinato è inutile perché c'è dentro un po' di tutto".