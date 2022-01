Slitta il ritorno degli assessori in Provincia. Presidente Olivieri: "I tempi si allungheranno" (VIDEO)

Tornano gli assessori in Provincia? Per il momento ancora no. Il disegno di legge per la modifica della legge Delrio del 2014, che di fatto aveva tolto 'poteri' e risorse alle Province facendole diventare enti di secondo grado, è stato approvato in Consiglio dei Ministri e doveva essere varato nella legge di bilancio. Però è arrivato uno stop che allunga di fatto le tempistiche.

"Non si è arrivati all'approvazione della riforma, il testo è già stato definito in Consiglio dei Ministri in allegato alla legge finanziaria. I tempi si allungano" ha confermato il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

Oltra alla coincidenza della durata del mandato in 5 anni del presidente e dei consiglieri ed un aumento dei compiti "fondamentali", infatti sarebbe previsto il ritorno della giunta composta da 3 assessori, esterni e retribuiti (con un’indennità pari al 50% dei loro omologhi comunali, il presidente da circa un anno riceve un'indennità), dando così a Palazzo Nervi più capacità decisionale politica.

"Ho già espresso una posizione per quanto di mia competenza, se pensiamo che il mio comune di Calizzano (Olivieri è anche sindaco del comune della Val Bormida) ha 1500 abitanti e una giunta con tre componenti e un ente come la Provincia no, seppur di secondo grado e rideterminato dalla legge Del Rio, ha necessità per la guida amministrativa assieme e a fianco alla struttura, di un organo collegiale qualificato che non è quello composto da solo consiglieri delegati che non hanno potere di firma" specifica il numero uno della Provincia.

"Tra poco più di una settimana inizia la sessione plenaria dei nostri organi parlamentari per il rinnovo del presidente della Repubblica e dunque credo, anche dopo la verifica che ho fatto con la nostra Unione nazionale delle Province, che i tempi si allungheranno - puntualizza - Era una norma che aspettavo nel mio ruolo con attenzione per poter andare a definire l'organo, procederemo dunque e sono già in corso i dovuti confronti e le interlocuzioni a costruire con il nuovo consiglio un sistema di deleghe. Tutti i consiglieri mi hanno dato massima disponibilità per lavorare".

Slittano quindi le manovre politiche per la scelta dei tre assessori che potranno essere esterni e che secondo le prime indiscrezioni, vedono Pietro Santi, recordman di preferenze, 1300, alle ultime elezioni comunali di Savona, in pole position, considerato anche il suo passato nella giunta provinciale con Angelo Vaccarezza.

A questo punto via alla scelta del vicepresidente che sarà molto probabilmente un esponente della Lega e il più papabile è il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro. Come consigliere delegato alla viabilità sono favorite la consigliere di Alassio di Fratelli d'Italia Franca Giannotta e l'assessore di Cambiamo di Albisola Superiore Sara Brizzo.

"Provincia è uguale a strade provinciali, sono orgoglioso del lavoro fatto e di questo ringrazio gli uffici e il consiglio precedente uscente perché siamo riusciti ad intercettare risorse importanti. Non sufficienti per intervenire a tutto quello necessario ma si sta iniziando a programmare. La parte della viabilità è fondamentale e confido di avere un supporto importante" conclude Pierangelo Olivieri.