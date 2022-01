Ad Albenga successo per il Trail della Gallinara: vittoria per Riccardo Montani

Si è svolto ieri il Trail della Gallinara riscuotendo un grande successo di partecipazione tra atleti professionisti (che hanno scelto il percorso tecnico di 27 km con dislivello positivo di circa 1.300 metri) e non professionisti (che hanno potuto scegliere tra altri 2 percorsi di 12 e 7 km dedicata, quest’ultima in particolare ai camminatori alcuni accompagnati dai loro amici a 4 zampe).

La gara competitiva ha visto la vittoria di Riccardo Montani della Sport Project VCO, con il tempo di 2 ore 15’48”, al secondo posto Luca Carrara della Altitude Race in 2h19’06”; terzo in 2h20’53” Giovanni Maiello dell’Asd RunRivieraRun (clicca QUI per la classifica completa).

“Manifestazioni come queste portano nella nostra città, durante un periodo che tradizionalmente non è legato al turismo, un gran numero di atleti che con le loro famiglie trascorrono un finesettimana ad Albenga potendone apprezzare così, oltre agli aspetti legati ad ambiente e territorio, anche le caratteristiche storiche e culturali che da sempre caratterizzano la Città delle Torri - afferma il sindaco Riccardo Tomatis - Il turismo legato allo sport è uno dei settori che è tutt’ora in crescita, in particolare in realtà come quella ingauna dove le attività all'aria aperta possono godere del clima mite 365 giorni l’anno e delle splendide caratteristiche ambientali del nostro territorio dove mare e montagne di affiancano regalando scorci mozzafiato”.