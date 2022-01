Andora, prima regata internazionale dell’anno classi ILCA

Si è conclusa la prima regata interzonale dell’anno ad Andora per le classi ILCA. Un weekend soleggiato e caldo con venti da 5 a 10 nodi per tutto l’arco della manifestazione. Nella classe ILCA 4 vittoria schiacciante di Ricucci Alessia del circolo Orza Minore con parziali di 1-1-1, seguita dalle Svizzere Parodi Nina del CVLL (4-5-2) e Mirzai Ella sempre CVLL (5-4-3). Chiudono il podio italiano Sansone Federico del CV Arenzano (3-2-8) e Madesani Elena del CN Andora (9-3-5). Primi U16 Donelli Antonio CVLL nei maschi e Mulone Martina del CN ILCA per le femmine

Nella classe ILCA6 vittoria overall e primo U19 per Lorenzo Predari della Fraglia vela Malcesine (1-4-6) seguito da Plodari Matteo del CV Bellano e chiude il podio Vecchio Michelangelo del Varazze Club Nautico (3-1-13). Primo U17 Rogantin Filippo del Varazze Club Nautico e prima femmine U21 Matilde Garavento dello Yacht club Italiano. Primo nella categoria master Gallego Giovanni del CN Andora.

Nell’Ilca 7 vince lo svizzero Van Roomen Tito dello YC Ascona, secondo Luca Riccobene dello Yacht club Italiano, terzo Capri’ Antonio del CN Loano.

"Si ringrazia per il supporto il comune di Andora , A.M.A, la Guardia Costiera ed un particolare ringraziamento a tutti i collaboratori del CN Andora e all’eccellente conduzione della regata da parte di tutto il Comitato" si legge nella nota.