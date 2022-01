Beppe Grillo indagato per contratti con la Moby

Beppe Grillo indagato per traffico di influenze illecite.

Secondo la magistratura di Milano, infatti, il fondatore del Movimento 5 stelle è indagato per alcuni contratti pubblicitari sottoscritti dalla compagnia di navigazione Moby con il blog Beppegrillo.it, relativi al 2018 e al 2019.

I fatti si riferiscono alla gestione della compagnia di navigazione della famiglia Onorato scoperta con il successivo deposito dell’elenco delle spese allegato al piano di concordato preventivo di Moby.

Come emerso in precedenza, la gestione era gravata da finanziamento alla politica e altre spese senza giustificazione economica come nel caso dei 240mila euro spesi in due anni e destinati alla società che gestisce il sito di Grillo.

In cambio, sul blog venivano proposti contenuti redazionali e uno spot mensile.

Le verifiche del dipartimento specializzato nei reati contro la pubblica amministrazione riguardando anche Casaleggio Associati, la fondazione Change di Giovanni Toti, la fondazione Open di Matteo Renzi, Fratelli d’Italia e Partito Democratico.