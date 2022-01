Cairo, Di Sapia (Pd): "Prosegue il depotenziamento dell'ospedale, la Regione non tiene conto delle reali esigenze del territorio"

"Il pronto soccorso non ci sarà perché non ci sono i numeri. Il Punto di Primo Intervento potrà riaprire H24 'solo' sulla base dei dati reali di fabbisogno. Stesso discorso per l'introduzione di una seconda automedica. Avremo un ospedale di comunità. Ecco in sintesi quanto indicato ieri dal presidente della Regione Giovanni Toti durante la riunione con i sindaci della Val Bormida, i sindacati e il comitato sanitario locale". Cosi commenta Michele Di Sapia, segretario del Pd di Cairo Montenotte.

"Tutto questo ci pare l'ennesima conferma dello smantellamento e del depauperamento dei servizi sanitari valligiani a cui non c'è volontà di porre rimedio, né tantomeno di contrastare. Non si prendono in considerazione le reali richieste di un intero territorio, e purtroppo chi amministra in Regione ragiona e decide solo sui numeri, e non sulle effettive esigenze e difficoltà infrastrutturali di un territorio complesso come quello valbormidese"

"Eppure per il sindaco di Cairo Montenotte tutto questo rappresenta un passo in avanti. A noi sembra un passo indietro enorme, nonché l'ennesima presa in giro per un intero territorio che meriterebbe ben altro" conclude Di Sapia.