Caro bollette, a Genova in un bar aumento da 781 a 1370 euro

Da 781 euro a 1370 euro, è il rincaro della bolletta della luce di un bar di Genova tra settembre-ottobre 2020 e lo stesso periodo del 2021. E' l'effetto degli aumenti del costo dell'energia già annunciati dal ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani nel corso di un convegno che si era tenuto a settembre proprio a Genova.



Il governo ha promesso di mettere mano al cosiddetto caro bollette, approvando un primo decreto a fine settembre ma sono ancora allo studio altre manovre per scongiurare gli aumenti.



La bolletta del bar genovese è stata commentata dal leader della Lega Matteo Salvini che oggi ha convocato una conferenza stampa sul tema. “Dopo la crisi Covid, non possiamo permettere che imprese e famiglie subiscano la stangata del caro energia. Serve uno scostamento di bilancio, sono fiducioso perché anche il Presidente Draghi è consapevole della situazione drammatica”, ha commentato Salvini in un'intervista rilasciata a 'Brescia Oggi' e 'L'Arena' di Verona.