Savona, Angelo Schirru: “20 milioni di fondi per la città è un risultato straordinario della precedente Amministrazione”

“Durante la campagna elettorale abbiamo parlato un’infinità di volte della tutela e valorizzazione dei complessi monumentali di Savona, anche in funzione dello sviluppo turistico ed economico della nostra città. Con l'avvento dell'anno nuovo è arrivata una bellissima e inaspettata notizia, che mi ha dato una grande e autentica soddisfazione sia come savonese sia come ex candidato Sindaco. Vincere il bando 'rigenerazione urbana' significa poter finalmente mettere mano a realtà importantissime per Savona, e per i savonesi, come il Palazzo Della Rovere e il Convento di San Giacomo (oltre alla vecchia piscina e al deposito ATA), che sono una stupenda testimonianza degli antichi splendori della storia culturale e sociale della nostra città”. Così l’ex candidato sindaco per il centrodestra Angelo Schirru in seguito alla notizia dell’assegnazione dei fondi Pnrr relativi al bando “Rigenerazione urbana” alla città di Savona.

“È un risultato che premia il grande lavoro svolto dagli Uffici Tecnici e, soprattutto, il forte impegno di Ilaria Caprioglio e di tutta la Giunta della precedente Amministrazione, a cui faccio sinceri complimenti per questo risultato che, devo proprio dirlo, era del tutto inimmaginabile durante la campagna elettorale”.

“Ora spetta al Sindaco Marco Russo e alla nuova Giunta non vanificare questa grandissima opportunità – conclude Schirru - Io mi sento di poter garantire a tutti i savonesi che in Consiglio comunale svolgeremo una continua e tenace azione di controllo e verifica sull’operato della Giunta, affinché questi finanziamenti vengano utilizzati al meglio e il più rapidamente possibile”.